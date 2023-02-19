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Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации действий на поле боя

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Администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя. Об этом сообщает Politico.
Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации действий на поле боя
  • Legion-Media

Как говорится в материале, американские аналитики опасаются, что российская армия нанесёт ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения Киеву замедлятся.

«Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», — пишет Politico.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

Она напомнила, что Украина на законодательном уровне в сентябре прошлого года запретила проводить переговоры с Россией.

9 февраля стало известно, что группа конгрессменов США внесла резолюцию с требованием к американскому лидеру Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Авторы резолюции также обратились ко всем сторонам конфликта, призывая достичь мирного урегулирования.

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