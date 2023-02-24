Медведев спрогнозировал тяжёлые и нервные переговоры после победы в ходе СВО

После выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника — одни, а фактические руководители — совсем другие», — написал он в Telegram.

По словам Медведева, за киевский режим принимать решение будет не президент Украины Владимир Зеленский, а «те за океаном, в чьих руках поставки оружия и выделение денег» на останки украинской экономики.

Он подчеркнул, что мотивы врагов очевидны и заключаются в максимальном ослаблении России, потому они и не заинтересованы в прекращении конфликта. Однако, по мнению Медведева, после заключения каких-то соглашений наступит не менее сложная пора.

«Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казнёнными в тот же день», — заявил политик.

Медведев также призвал отодвинуть границы угроз России, даже если это будут границы Польши.

Российский президент Владимир Путин ранее во время послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.