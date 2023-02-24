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Медведев призвал отодвинуть границы угроз России, даже если это будут границы Польши

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Важно достичь всех целей спецоперации на Украине и отодвинуть границы угрозы России как можно дальше, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев призвал отодвинуть границы угроз России, даже если это будут границы Польши
  • РИА Новости

«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», — написал он в Telegram.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства подчеркнул, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.

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