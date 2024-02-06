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Суд в Москве заочно арестовал Арестовича за призывы к терроризму и фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

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Суд в Москве постановил заочно арестовать экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* за призывы к террористической деятельности и фейки о российской армии.
Суд в Москве заочно арестовал Арестовича за призывы к терроризму и фейки об армии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина** (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.

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