Суд в Москве заочно арестовал Арестовича за призывы к терроризму и фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Суд в Москве постановил заочно арестовать экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* за призывы к террористической деятельности и фейки о российской армии.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение суда. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина** (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). * Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.