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Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

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Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили).
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Акунин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в дискредитации ВС России.

Минюст ранее признал Акунина иностранным агентом. Министерство отметило, что Григорий Чхартишвили распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых сил Украины.

18 декабря Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов. Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью ударов украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.

* Включён в список террористов и экстремистов от 18.12.2023.

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