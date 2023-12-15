Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* после их высказываний. Также в издательстве АСТ решили приостановить распространение книг этих писателей.

Причиной таких решений стали заявления Акунина и Быкова, которые они сделали во время разговора с шоуменами Вованом и Лексусом, представившимися украинскими чиновниками.

Гендиректор издательства АСТ Павел Гришков, в частности, отметил, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки.

«До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — сказал он.

В розничной сети магазинов «Читай-город — Буквоед» также сообщили, что изъятие тиражей с полок займёт определённое время, а такое решение обусловлено недавними высказываниями писателей, пишет ТАСС.

Борис Акунин ранее сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью атаки украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».

Дмитрий Быков же отметил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства россиян. Он, в частности, сказал: «Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.