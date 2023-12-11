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Быков заявил пранкерам, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийства русских

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Писатель Дмитрий Быков* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства россиян.
Быков заявил пранкерам, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийства русских
  • Gettyimages.ru

Пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы», — сказал Быков в видео, опубликованном в Telegram-канале «Вован и Лексус».

Также писатель сообщил, что обязательно вернётся в Россию, так как у него в стране остались студенты.

Ранее бежавшая из России певица Наргиз в беседе с пранкерами назвала «совершеннейшими идиотами» поддерживающих Россию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

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