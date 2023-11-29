Наргиз в беседе с пранкерами назвала «идиотами» поддерживающих Россию
Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что она была уверена, что говорит с Владимиром Зеленским.
Также артистка призналась, что спонсировала ВСУ, и назвала себя патриоткой США.
Она добавила, что из-за украинского конфликта порвала отношения с некоторыми родственниками, и пообещала набить тату с портретами Зеленского и Бандеры.
Также в своём Telegram пранкеры указали, что в доказательство «своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ» и даже продемонстрировала татуировку с трезубцем на руке.
Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали, что позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени Владимира Зеленского.