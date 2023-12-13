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Акунин заявил пранкерам, что не осуждает тезис «хороший русский — мёртвый русский»

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Писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщил, что с пониманием и без осуждения относится к тезису «хороший русский — мёртвый русский».
Акунин заявил пранкерам, что не осуждает тезис «хороший русский — мёртвый русский»
  • Gettyimages.ru
  • © David Levenson

Вован и Лексус в беседе с писателем представились бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко.

Кроме того, Акунин сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель назвал необходимостью атаки украинской армии по Крымскому мосту и российским городам.

«А как иначе? И потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — сказал он на видео, опубликованном пранкерами.

Ранее писатель Дмитрий Быков* в разговоре с пранкерами заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства россиян.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

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