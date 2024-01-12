Минюст признал Бориса Акунина иноагентом

Минюст России признал писателя Бориса Акунина иностранным агентом. В пресс-релизе министерство отметило, что Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя) распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых Сил Украины.

«Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

18 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина. Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью ударов украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».