Полянский: утечка из бундесвера подтверждает наличие западных советников на Украине

Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине.

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он отметил, что данные западные советники помогают ВСУ выбирать цели для ударов. Ранее Полянский заявил, что Россия не планирует устранять Владимира Зеленского.