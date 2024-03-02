Лавров: ВС России развернут новые вооружения в ответ на расширение НАТО

Вооружённые силы России развернут дополнительные вооружения в двух военных округах в ответ на вызовы, которые могут возникнуть в связи с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье министр отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет на присоединение к НАТО.

«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развёрнуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — сказал Лавров.

Все долгие десятилетия добрососедства с этими странами пошли прахом, посетовал глава МИД России.

26 февраля президент Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав. Глава государства в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в войсках Центрального военного округа в 2024 году реорганизуют 18 воинских частей.