Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
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«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.
Ранее Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав.
28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО в сторону России — повод принять новые меры безопасности.