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Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
  • globallookpress.com

«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.

Ранее Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав.

28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО в сторону России — повод принять новые меры безопасности.

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