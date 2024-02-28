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Песков: движение НАТО в сторону России — повод принять новые меры безопасности

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Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: движение НАТО в сторону России — повод принять новые меры безопасности
  • РИА Новости

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов североатлантического альянса — это всё, конечно, основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — заявил Песков.

Песков также назвал это поводом для глубокой обеспокоенности.

Комментируя угрозы литовского дипломата «нейтрализовать» Калининград, Песков также подчеркнул, что Калининград — это часть России, и так будет всегда.

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