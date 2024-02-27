RT в Telegram
Подпишись

Литовский дипломат Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который теперь работает послом в Швеции, угрожает «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.
Литовский дипломат Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда
  • РИА Новости

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым», — написал дипломат в X.

Он добавил, что прежние заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Как ранее заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить