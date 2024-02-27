Литовский дипломат Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда
- РИА Новости
«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым», — написал дипломат в X.
Он добавил, что прежние заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».
Как ранее заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота.