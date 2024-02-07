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Власти: Калининградская область надёжно защищена Балтийским флотом

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Калининградская область надёжно защищена силами Балтийского флота, заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
Власти: Калининградская область надёжно защищена Балтийским флотом
  • РИА Новости

Таким образом в беседе с РИА Новости Лысков прокомментировал заявление бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что в случае конфликта России и НАТО область будет ликвидирована.

Скшипчак также назвал регион «оккупированным».

В ответ на это Лысков рекомендовал польскому генералу воспользоваться учебниками и изучить историю.

«Второе: наш регион очень надёжно защищён силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», — сказал он.

Ранее в The Telegraph заявили, что внезапный визит российского президента Владимира Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС.

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