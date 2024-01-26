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Telegraph: внезапный визит Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС

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Неожиданный приезд российского президента Владимира Путина в Калининград испугал приграничные страны Европейского союза, говорится в материале The Telegraph.
Telegraph: внезапный визит Путина в Калининград испугал приграничные страны ЕС
  • РИА Новости

Автор публикации сообщил, что визит Путина проходил в то время, когда в странах ЕС начали расти сомнения, что Калининград может стать очагом будущего конфликта.

Отмечается, что, когда президент приблизился к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд привели истребители в боевую готовность.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своём президентском самолёте «Летающий Кремль», — сказано в статье.

Вчера Путин прибыл в Калининград, где встретился со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня.

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