Калининград — это часть России и так будет всегда, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы литовского дипломата «нейтрализовать» город.

«Калининград — это российский регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил представитель Кремля.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Как напомнил пресс-секретарь губернатора Калининградской области, Балтийское море является морем базирования дважды Краснознамённого Балтийского флота. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков подчеркнул, что литовские власти на постоянной основе ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом из-за отсутствия хороших новостей в своей стране.