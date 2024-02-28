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Песков — об угрозах дипломата из Литвы: Калининград всегда будет регионом России

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Калининград — это часть России и так будет всегда, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы литовского дипломата «нейтрализовать» город.
Песков — об угрозах дипломата из Литвы: Калининград всегда будет регионом России
  • РИА Новости

«Калининград — это российский регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил представитель Кремля.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Как напомнил пресс-секретарь губернатора Калининградской области, Балтийское море является морем базирования дважды Краснознамённого Балтийского флота. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков подчеркнул, что литовские власти на постоянной основе ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом из-за отсутствия хороших новостей в своей стране.

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