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Власти Калининградской области заявили, что Балтика никогда не будет морем НАТО

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Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Балтийское море никогда не станет зоной НАТО.
Власти Калининградской области заявили, что Балтика никогда не будет морем НАТО
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Калининград никому не угрожает, а бряцанием оружия занимаются соседние страны.

Кроме того, Лысков добавил, что на территории Балтийского моря находятся три российских порта.

«Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознамённого Балтийского флота», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

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