Власти Калининградской области заявили, что Балтика никогда не будет морем НАТО
- РИА Новости
Он подчеркнул, что Калининград никому не угрожает, а бряцанием оружия занимаются соседние страны.
Кроме того, Лысков добавил, что на территории Балтийского моря находятся три российских порта.
«Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознамённого Балтийского флота», — цитирует его РИА Новости.
Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.