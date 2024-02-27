Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва постоянно ищет повод «повоевать» с Калининградом

Литовские власти на постоянной основе ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом из-за отсутствия хороших новостей в своей стране. Такое мнение высказал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Он также выразил сожаление, что Швеция позволила втянуть себя в игру со стороны младших прибалтийских союзников, передаёт РИА Новости.

«Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты», — добавил сенатор.

Шендерюк-Жидков назвал это неудивительным, так как каждый новый повод используется Литвой для того, чтобы напомнить о себе.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.