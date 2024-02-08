«Боязнь раскрыть правду»: как в Москве отнеслись к решению Швеции прекратить расследование теракта на «Северных потоках»

Решение прокуратуры Швеции прекратить расследование дела о подрыве «Северных потоков» примечательно, учитывая большое количество данных о том, кто за этим может стоять. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также констатировала боязнь Стокгольма «раскрыть правду» об исполнителях и о заказчиках теракта. Год назад американский журналист Сеймур Херш сообщил, что атаку на «Северные потоки» осуществили спецслужбы США по указанию Джо Байдена. Однако, по мнению экспертов, европейские страны продолжат делать вид, что они не знают, кто стоит за этим актом международного терроризма.

В Москве считают примечательным решение прокуратуры Швеции прекратить дальнейшее расследование дела «о серьёзном саботаже» на «Северных потоках».

«Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фарсом шведское расследование. По её словам, в Стокгольме изначально демонстрировали несерьёзность своих намерений и боялись раскрыть правду о произошедшем.

«Боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали найти и выявить — об исполнителях этого теракта и о заказчиках», — сказала она в ходе брифинга.

Швеция посвятила полтора года поиску оправдания, почему никакого расследования не будет, заявил в разговоре с RT эксперт компании «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«Такое оправдание было найдено: «саботаж» не угрожал безопасности Швеции. Я напомню, что Швеция принимала участие во вторжении в Афганистан в составе коалиции, возглавляемой НАТО. Судя по всему, Афганистан в большей степени угрожал безопасности Швеции, чем террористический акт на газотранспортной инфраструктуре небывалого масштаба у шведов под боком», — констатировал он.

Решение шведских властей логично вытекает из их позиции в отношении России, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они ничего не делали, а теперь и вовсе официально вышли из расследования. Сомневаюсь, что предпринималась попытка что-то сделать для того, чтобы достичь результатов. В данном случае шведским властям ничего не нужно, они делают вид, что ничего не умеют, ничего не знают. Тем более что это им невыгодно», — сказал он в беседе с RT.

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7 февраля на сайте прокуратуры Швеции появилось сообщение, что Стокгольм прекращает расследование дела о взрывах на «Северных потоках», поскольку оно не относится к юрисдикции страны.

«Следствие пришло к заключению, что шведская юрисдикция (в данном случае. — RT) неприменима и потому расследование следует прекратить», — говорится в сообщении.

Как следует из заявления шведских следователей, их основной целью было установить, причастны ли к инциденту граждане Швеции и использовалась ли для его реализации территория страны, что могло бы нанести ущерб интересам или безопасности Швеции.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, расследование было систематическим и тщательным. Было проведено обширное изучение места преступления, а также несколько допросов.

Отметим, что в апреле 2023 года шведский прокурор допускал, что за диверсией стоит некий «государственный субъект». При этом он подчёркивал, что виновников подрыва «Северных потоков» будет сложно найти.

Передача дела Германии

Как заявил шведский прокурор Матс Люнгквист, расследование дела «о серьёзном саботаже» на «Северных потоках» продолжат власти Германии. По его словам, Берлину были переданы материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств.

«Немецкое расследование продолжается, и в силу секретности, которая преобладает в сфере международного правового сотрудничества, я не могу давать дальнейшие комментарии об имевшем место сотрудничестве. Я также не смогу дать какие-то дальнейшие комментарии касательно выводов шведского расследования или подозреваемых в рамках этого расследования», — пояснил Люнгквист.

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Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Германия установит виновных по этому делу, призвал посмотреть, как в ФРГ отнесутся к проведению расследования.

Он напомнил, что немецкая сторона в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры потеряла очень важный актив. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Берлин очень много потерял и от многого отказался из-за этого теракта.

«Страдают налогоплательщики в Германии, страдают германские фирмы, компании теряют свою конкурентоспособность, теряют свою рентабельность без этого газа. Интересно будет, насколько скрупулёзно германские власти подойдут к этому расследованию», — добавил представитель Кремля.

Как заявил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, есть большие сомнения, что в Германии будут стараться прийти к достоверным и объективным выводам.

«Объективное расследование подразумевает наличие политической воли у европейских стран. Как демонстрируют события последних двух лет, в Европе наблюдается тотальный дефицит политической воли, и Германия, сдавая свои политические и экономические позиции, это ясно показала», — отметил он.

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Однако, по мнению Владимира Брутера, власти ФРГ не смогут протокольно выйти из расследования, потому что это будет очень плохим пиаром в самой стране.

«Они просто будут делать вид, что толком ничего не могут расследовать, а все ниточки ведут на Украину, которая через украинские степи пробралась в Балтийское море и там через какой-то хитрый тоннель добралась до газопровода и его взорвала. Вот такие совершенно сумасшедшие версии в западной прессе будут появляться регулярно хотя бы для того, чтобы отвлекать внимание», — заявил собеседник RT.

Отказ Запада от сотрудничества с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга также констатировала, что Швеция последовательно отвечала отказом на неоднократные призывы Москвы обеспечить транспарентное и тщательное расследование диверсий с привлечением российских органов и «Газпрома».

По её словам, в Стокгольме ссылались на якобы имеющиеся угрозы национальной безопасности.

При этом она напомнила, что российские правоохранительные органы ведут собственное расследование, результаты которого не планируется засекречивать.

«Все будут счастливы узнать, что же там произошло на самом деле, потому что столько было вложено туда труда и надежд на плодотворное сотрудничество», — сказала Захарова.

В России неоднократно обращали внимание международных организаций и мировой общественности на то, что страны Запада отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании диверсии на «Северных потоках», несмотря на все запросы.

«Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов расследования нет и, судя по всему, не будет», — заявлял Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Дании, Германии и Швеции направлялось большое количество официальных дипломатических нот с просьбой предоставить ответы и позволить участвовать в осмотре участка газопроводов.

«Никакой внятной реакции, кроме того, что они сами разберутся», — отметил он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Причастность США к теракту

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится, что атаку на «Северные потоки» осуществили США и их союзники, в частности Норвегия, которая помогала в установке взрывных устройств американскими водолазами ВМС под прикрытием учений НАТО.

В беседе с RT Херш также обратил внимание на то, что США с учётом их разведывательных возможностей могли бы за несколько дней установить всех лиц, имеющих отношение к инцидентам с газопроводами.

Позднее он допустил, что ЦРУ физически уничтожило все документы, свидетельствующие о причастности Штатов к произошедшему.

Как заявил в разговоре с RT Владимир Брутер, страны Запада продолжают покрывать США по делу о теракте на трубопроводах в Балтийском море.

«Они не должны ни в коем случае официально дать понять, что знают, кто в действительности за этим стоит. Херш может сколько угодно публиковать свои журналистские расследования, но ни в коем случае не должно быть никаких официальных нарративов, связанных с тем, что за всем этим стоят американские спецслужбы, которые и обеспечивали всем тех, кто реально взорвал «Северные потоки», — указал он.