Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках»
- РИА Новости
Об этом сообщает Aftonbladet.
«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование по факту грубой диверсии против «Северного потока», — пишет издание.
В своём заявлении прокурор Матс Юнгквист отметил, что нет ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах.
Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.