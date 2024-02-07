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Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках»

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Прокуратура Швеции заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», потому что не удалось установить подозреваемых.
Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Aftonbladet.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование по факту грубой диверсии против «Северного потока», — пишет издание.

В своём заявлении прокурор Матс Юнгквист отметил, что нет ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.

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