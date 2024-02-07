Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», потому что не удалось установить подозреваемых.

Об этом сообщает Aftonbladet.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование по факту грубой диверсии против «Северного потока», — пишет издание.

В своём заявлении прокурор Матс Юнгквист отметил, что нет ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.