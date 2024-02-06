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Песков: взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных

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Взрыв на «Северных потоках» — это диверсия против критически важной международной инфраструктуры. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оставлять её без определения всех причастных лиц нельзя.
Песков: взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных
  • РИА Новости

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. По факту произошедшего Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позднее в прокуратуре Швеции признали, что речь идёт о диверсии.

Накануне шведское издание Expressen сообщило, что расследующий этот инцидент прокурор Матс Юнгквист в ближайшее время примет некое решение. Говоря на эту тему с журналистами, Песков отметил, что Москве какие-либо данные по расследованию не предоставлялись, но в Кремле с интересом ожидают «каких-либо вердиктов и решений».

«И, конечно же, это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках Швеции избежать штрафов за выбросы в атмосферу из-за диверсий на «Северных потоках».

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