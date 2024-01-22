Швеция пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу вредных веществ вследствие диверсий на «Северных потоках», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Таким образом, получается, что Швеция не должна нести ответственность за вредные выбросы в окружающую среду вследствие диверсий на газопроводах между Россией и Германией», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Стокгольм не только не способствует проведению расследования инцидента, но и не готов разделить его экологические последствия.

«Все это показывает на деле незаинтересованность датских властей в реальном расследовании диверсий на «Северных потоках». Копенгаген и Стокгольм продолжают отказываться от любого взаимодействия с российской стороной по данному вопросу», — добавила она.

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Президент России Владимир Путин согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США. Как отметили в Кремле, мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы.