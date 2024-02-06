Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».

«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», — сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники и результаты расследования NDR, WDR и изданием Zeit.

Журналисты выяснили, что шведский прокурор Матс Люнгквист в ближайшее время объявит о завершении расследования ЧП.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках Швеции избежать штрафов за выбросы в атмосферу из-за диверсий на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.