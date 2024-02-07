Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по «Северным потокам».

«Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что, в свою очередь, ФРГ потеряла очень важный актив, так как в проекте были фирмы германские, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, и теперь нужно будет посмотреть, как Германия отнесётся к проведению расследования.

«Интересно будет, насколько скрупулёзно германские власти подойдут к этому расследованию», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.