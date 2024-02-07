Прокуратура Швеции передала ФРГ материалы дела о диверсиях на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции после прекращения предварительного расследования по взрывам на «Северных потоках» передала материалы следствия ФРГ. Информация об этом содержится в пресс-релизе, распространённом ведомством.

В сообщении отмечается, что шведская прокуратура тесно сотрудничала с предварительным расследованием, которое проводили власти Германии.

«В рамках этого юридического сотрудничества нам удалось передать материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком предварительном расследовании», — приводятся в пресс-релизе слова шведского прокурора Матса Юнгквиста.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.