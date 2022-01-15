Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд

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Вооружённые силы Швеции перебросили на остров Готланд дополнительное оперативное спецподразделение, сообщает ТАСС со ссылкой на ВС страны.
Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд
  • ©Martin Wahlborg
  • Gettyimages.ru

В сообщении Вооружённых сил Швеции эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной».

При этом начальник оперативного отдела Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что «это не обязательно означает возросшую угрозу».

«Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — отметил он.

Министр обороны королевства Петер Хультквист объяснил переброску спецподразделения необходимостью усиления защиты Готланда в нынешней «напряжённой ситуации».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

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