Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд

Вооружённые силы Швеции перебросили на остров Готланд дополнительное оперативное спецподразделение, сообщает ТАСС со ссылкой на ВС страны.

В сообщении Вооружённых сил Швеции эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной».

При этом начальник оперативного отдела Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что «это не обязательно означает возросшую угрозу».

«Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — отметил он.

Министр обороны королевства Петер Хультквист объяснил переброску спецподразделения необходимостью усиления защиты Готланда в нынешней «напряжённой ситуации».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.