Столтенберг: Швеция и Финляндия в случае запроса могут очень быстро войти в НАТО

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Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер и могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом и примут политическое решение, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: Швеция и Финляндия в случае запроса могут очень быстро войти в НАТО
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«Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнёрами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.

Генсек альянса подчеркнул, что «это может произойти очень быстро», если они обратятся с таким запросом.

«Но в конце концов это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее, 11 января, замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьёзные военно-политические последствия.

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