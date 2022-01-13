Столтенберг: Швеция и Финляндия в случае запроса могут очень быстро войти в НАТО
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«Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнёрами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.
Генсек альянса подчеркнул, что «это может произойти очень быстро», если они обратятся с таким запросом.
«Но в конце концов это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Ранее, 11 января, замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьёзные военно-политические последствия.