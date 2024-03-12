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Глава МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО

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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выступил против размещения постоянных баз НАТО на территории королевства.
Глава МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО
  • AP

Такое заявление глава шведского дипломатического ведомства сделал в беседе с Anadolu.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — отметил он.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

В октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

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