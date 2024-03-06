МИД: ядерные объекты в Северной Европе будут законными целями при конфликте с НАТО

Министерство иностранных дел России сообщило, что ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

При появлении на севере Европы ядерного оружия из США безопасность принимающих это оружие государств не только не укрепится, но явным образом пострадает, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По её словам, другие страны континента будут вынуждены это учитывать.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определённых сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что в Москве понимают, что именно к этому форсированно ведут дело Соединённые Штаты и их сателлиты.

В октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.