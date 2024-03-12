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Премьер Швеции Кристерссон намерен вместе с НАТО «защищать» Готланд от России

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд от России.
Премьер Швеции Кристерссон намерен вместе с НАТО «защищать» Готланд от России
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

«Готланд всегда был важен... Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — RT)», — заявил шведский премьер.

По словам Кристерссона, одной из первых тем в повестке дискуссий со странами НАТО станет вопрос укрепления обороны Готланда.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.

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