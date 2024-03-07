Кабмин Швеции поручил обновить инструкцию жителям на случай войны

Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции подготовит обновлённую версию брошюры «На случай кризиса или войны». Соответствующее поручение дало правительство королевства.

По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина, необходимость в этом обусловлена «серьёзной ситуацией с политикой безопасности и предстоящим членством Швеции в НАТО».

«В то время как работа в правительстве и ответственных органах власти продолжает укреплять устойчивость Швеции, гражданская оборона также основана на индивидуальной готовности. Обновлённая версия брошюры поможет в этой задаче», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее в Белом доме сообщили, что официальное вступление Швеции в Североатлантический альянс состоится 7 марта.