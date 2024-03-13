«Новая техника будет сожжена и уничтожена»: как в РФ оценили выделение Вашингтоном $300 млн на военные нужды Киева

Никакое американское оружие не остановит специальную военную операцию России на Украине — «новая техника будет сожжена и уничтожена», подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в США не хотят понять эту «простую истину». Таким образом дипломат прокомментировал предоставление Украине первого в этом году пакета американского оружия на $300 млн, включая ПЗРК, противотанковые средства и боеприпасы. Как отмечают эксперты, этот оружейный транш был принят в обход конгресса после перепрограммирования бюджета Пентагона. Однако этого пакета не хватит ВСУ, чтобы продержаться ещё долгое время на поле боя, отмечают аналитики.

Никакое американское оружие не остановит спецоперацию России на Украине, поскольку эта военная техника будет «сожжена и уничтожена», подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал предоставление Украине первого в этом году «пакета» американского оружия на $300 млн, включая ПЗРК, противотанковые средства и боеприпасы.

«Ни неприятие обществом военных действий, ни внутренние проблемы в области экономики, ни пограничный кризис не могут остановить официальный Вашингтон от реализации иллюзорной идеи нанесения стратегического поражения России на поле боя. В США не хотят понять простую истину, что никакое американское оружие не остановит специальную военную операцию. Новая техника будет сожжена и уничтожена. Её использование лишь приведёт к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики», — заявил Антонов.

По его словам, американская администрация, выделяя очередные $300 млн на нужды Киева, подтвердила неизменность «пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине».

«Ощущение таково, что местных политиков (в США. — RT) абсолютно не интересуют людские потери, включая женщин и детей. Удары киевского режима по мирным городам здесь преподносят как геройство, борьбу за некие западные «идеалы». Украинских нацистов подначивают на террористические атаки вроде нападения на гражданскую инфраструктуру в Белгородской области в ночь на 12 марта», — подчеркнул российский дипломат.

Он также заметил, что «пьянящая идея псевдопобеды» над Россией, попытки сохранить миропорядок, основанный на неких правилах, выгодных лишь странам Запада, «стали навязчивой задачей для местных русофобов» в Соединённых Штатах

«Чиновники готовы перешагнуть все барьеры на Капитолии и доказать оппонентам, что они не остановятся ни при каких обстоятельствах и продолжат обречённую на провал политику на Украине», — констатировал Антонов.

Новые транши

12 марта в Пентагоне анонсировали первый в этом году пакет военной помощи Украине на $300 млн.

«Сегодня Министерство обороны (США. — RT) объявило о выделении дополнительного (пакета. — RT) помощи в сфере безопасности в качестве чрезвычайной меры, направленной на удовлетворение некоторых из наиболее насущных потребностей Украины в области безопасности и обороны», — говорится в сообщении Пентагона.

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В частности, американские власти отправят Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства и 155-мм снаряды.

Как пояснил во время брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, средства на эти вооружения якобы были сэкономлены Пентагоном.

«Для ясности, мы смогли выделить этот пакет помощи в рамках президентских полномочий благодаря тому, что удалось добиться экономии средств по контрактам на замену оборудования, предоставленного Украине в рамках предыдущих пакетов помощи. В результате этой экономии сегодня мы смогли утвердить для Украины новый пакет в рамках президентских полномочий без дополнительного существенного влияния на боеготовность США», — отметил Райдер.

Однако, по его словам, это не меняет того факта, что Соединённым Штатам крайне необходимо одобрение конгрессом запроса «о выделении дополнительных средств» на нужды киевского режима.

«Несмотря на то, что утверждённый сегодня пакет помощи обеспечивает украинские войска крайне необходимыми средствами, его, безусловно, недостаточно, и единственным способом удовлетворить потребности Украины на поле боя является скорейшее одобрение конгрессом запроса о выделении дополнительной помощи», — сказал Райдер.

В Белом доме признали, что нового оружейного транша на $300 млн киевскому режиму хватит, вероятно, только на две недели. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, «надолго ли хватит этого последнего пакета помощи».

«Абсолютно точно не на месяцы. Недели. Возможно, даже на пару недель. Надолго этого не хватит. Именно поэтому нам так срочно нужно получить от них (конгрессменов. — RT) одобрение на выделение дополнительной помощи», — отметил он.

Поставка западных вооружений на Украину

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Со своей стороны Джо Байден также назвал новый пакет помощи в $300 млн недостаточным и призвал конгресс принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает «срочное финансирование для Украины». По его словам, США должны действовать, пока «не стало слишком поздно». Впоследствии Байден поручил Госдепу выделить Киеву поддержку на сумму не менее $126 млн.

Как заявлял директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке, если конгресс так и не одобрит запрос на дополнительную помощь Украине от Соединённых Штатов, киевский режим ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке. В то же время он подчеркнул, что если запрос всё же будет утверждён, это обеспечит Украине возможность для «проникающих ударов по Крыму» и действий против Черноморского флота России. По его словам, Киев за счёт такой поддержки сможет вернуть себе наступательную инициативу и вести переговоры с позиции значительной силы.

На это заявление ответили в МИД РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, заявление Бёрнса является «ничем иным, как подстрекательством к эскалации конфликта».

«Не всех украинцев, по мнению американских спецслужб, на Украине ещё добили, и, конечно, это часть глобальной американской авантюры», — подчеркнула дипломат.

«В обход конгресса»

Как пояснил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT, пакет военной помощи в $300 млн был выделен администрацией Байдена «в обход конгресса».

«Пентагон заявляет, что смог сэкономить и нашёл вот эти лишние $300 млн, в счёт которых можно поставить в том числе ракеты для HIMARS, а также некоторое количество снарядов. Этот пакет военной помощи очень небольшой при том, что он первый за два с половиной месяца в этом году. Пентагон идёт на отправку Украине этих вооружений из-за плачевной ситуацией на фронте, ведь запасы снарядов и ракет у ВСУ быстро заканчиваются», — сказал Дудаков.

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В свою очередь, как заметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, выделение транша в $300 млн связано с тем, что в Соединённых Штатах растёт ощущение, что на фронтах киевский режим терпит достаточно серьёзное поражение и «может и вовсе спровоцировать обвал фронта».

«Но это совсем не выгодно Байдену и его команде перед президентскими выборами, ведь именно на украинский кейс была сделана ставка 46-ым президентом США. Теперь он и его приближённые продолжают предпринимать попытки уговорить конгрессменов пойти на одобрение запроса в размере около $60 млрд на нужды Киева. А пока в конгрессе ведутся дискуссии на эту тему, в Белом доме решили поддержать ВСУ тем, чем могут. В частности, за счёт перепрограммирования бюджета Пентагона», — отметил Васильев в комментарии RT.

Эксперты согласны с мнением российского посла в Вашингтоне Антонова, что новый оружейный транш в $300 млн не в состоянии повлиять на происходящее в зоне спецоперации на Украине, поскольку «новая техника будет сожжена и уничтожена».

«Несколько десятков ракет, с которыми российское ПВО уже наловчилось работать, пара тысяч снарядов, которых хватит на несколько дней введения боевых действий на Украине, — это не то, что может как-то существенно улучшить положение дел для ВСУ», — полагает Дудаков.

По словам Дудакова, сложно прогнозировать, будут ли поступать новые транши для Украины в ближайшее время и в каком количестве.

«Только в апреле вопрос с траншами для Украины может актуализироваться в конгрессе. Республиканцы готовят свои альтернативные предложения. Я допускаю, что они могут много денег согласовать на обеспечение безопасности южной границы США и не так много — на Украину. Но далеко не факт, что Белый дом с этим согласится, так что эта история вполне может затянуться. В ближайшие недели конгресс никаких сумм под Украину точно не выделит», — добавил Дудаков.

Схожей позиции придерживается и Васильев. По его словам, Байден поручил Госдепу выделить Киеву поддержку на сумму не менее $126 млн «не от хорошей жизни».

«Средства, которые будут выделены через Госдеп Украине, это просто подпитка самого киевского режима, эти деньги пойдут на содержание властных структур. Совершенно очевидно, что и этих средств, и сэкономленных денег Пентагона Киеву не хватит, но позволит продержаться ему на плаву ещё какое-то время», — сказал эксперт.

При этом, по словам Васильева, оружейный транш в $300 млн от США для Украины вполне может быть потрачен на проведение отдельных «демонстративных, точечных ударов» ВСУ по территории Крыма или других регионов РФ.

«Судя по заявлению Бёрнса во время слушаний в сенате, США делают основную ставку на тактику провокаций в отношении России. И не исключено, что новый пакет для Киева как раз и пойдёт на реализацию провокационных действий, террористическую активность киевского режима с применением ракет среднего радиуса действия и других вооружений, указанных в перечне Пентагона», — пояснил он.

Пентагон

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По мнению Васильева, по линиям Минобороны США и Госдепа Вашингтон может продолжать выделять деньги на нужды Украины, однако в ограниченном объёме.

«Эти средства они могут наскребать на очередные пакеты военной помощи для Киева, но это будет не больше одного транша в месяц. Перспектива же одобрения запроса в размере около $60 млрд на нужды Украины до конца марта очень и очень призрачная. Поэтому помимо сэкономленных денег Пентагона и средств по линии Госдепа США будут пытаться и дальше разыгрывать карту своих союзников — давить на них с требованиями поставлять больше оружия на Украину», — заключил аналитик.