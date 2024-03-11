RT в Telegram
Подпишись

Бёрнс: помощь США даст ВСУ возможности для ударов по Крыму

Короткая ссылка
Новая помощь Соединённых Штатов при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для «проникающих ударов по Крыму», заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке.

По его словам, Киев с новым пакетом помощи сможет вернуть себе наступательную инициативу и вести переговоры с позиции значительной силы.

Кроме того, военная помощь со стороны Вашингтона обеспечит Украине возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против Черноморского флота России, добавил Бёрнс.

Он также заявил, что украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить