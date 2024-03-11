Новая помощь Соединённых Штатов при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для «проникающих ударов по Крыму», заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке.

По его словам, Киев с новым пакетом помощи сможет вернуть себе наступательную инициативу и вести переговоры с позиции значительной силы.

Кроме того, военная помощь со стороны Вашингтона обеспечит Украине возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против Черноморского флота России, добавил Бёрнс.

Он также заявил, что украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.