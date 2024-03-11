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Директор ЦРУ: сценарий Авдеевки повторится на Украине много раз без помощи США

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Украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии, считает директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
Директор ЦРУ: сценарий Авдеевки повторится на Украине много раз без помощи США
  • AP

Об этом глава разведслужбы сказал на слушаниях в комитете сената по разведке.

По словам Бёрнса, без американской помощи Киеву придётся заплатить высокую цену уже в нынешнем году.

«Когда высокопоставленный украинский коллега рассказал мне, что случилось, он отметил, что люди бились столько, сколько могли, у них закончились боеприпасы, а русские продолжали прибывать. Я считаю, что без поддержания поставок в 2024 году вы увидите ещё больше примеров, подобных Авдеевке», — сказал директор ЦРУ.

Бёрнс заявил, что решение отказаться от поставок оружия ВСУ стало бы «большой исторической ошибкой» Вашингтона.

В феврале The New York Times писала, что директор ЦРУ США совершил тайный визит на Украину для «успокоения» украинских властей в связи с согласованием новых объёмов финансирования США.

5 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.

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