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Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине на $126 млн

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Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на  меморандум Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до $126 млн помощи Украине», — говорится в документе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.

Также советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель.

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