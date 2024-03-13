Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине на $126 млн
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на меморандум Белого дома.
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до $126 млн помощи Украине», — говорится в документе.
Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.
Также советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель.