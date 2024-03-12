Салливан: нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель
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Во время брифинга его спросили, на сколько хватит Украине нового пакета помощи от США на $300 млн.
«Точно не на месяцы, на недели, может быть, на просто пару недель, это будет ненадолго», — ответил чиновник.
12 марта в Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн. Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS.