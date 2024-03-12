Салливан: нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель

Новых военных поставок США для Украины, вероятно, хватит лишь «на пару недель», считает советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во время брифинга его спросили, на сколько хватит Украине нового пакета помощи от США на $300 млн.

«Точно не на месяцы, на недели, может быть, на просто пару недель, это будет ненадолго», — ответил чиновник.

12 марта в Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн. Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS.