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Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн

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В Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.
Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в $300 млн для удовлетворения некоторых из её наиболее острых нужд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн.

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