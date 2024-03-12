Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн

В Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в $300 млн для удовлетворения некоторых из её наиболее острых нужд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн.