Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн
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Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в $300 млн для удовлетворения некоторых из её наиболее острых нужд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн.