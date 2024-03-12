Politico: США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS
Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн, как ожидается, объявление об этом сделает Белый дом во вторник, 12 марта.
- © AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Об этом сообщают источники американской газеты Politico.
В новый пакет военной помощи войдут также дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и снаряды GMLRS.
Как сообщал NBC, США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.
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