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Politico: США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS

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Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн, как ожидается, объявление об этом сделает Белый дом во вторник, 12 марта.
Politico: США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS
  • © AP Photo / U.S. Army/John Hamilton

Об этом сообщают источники американской газеты Politico.

В новый пакет военной помощи войдут также дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и снаряды GMLRS.

Как сообщал NBC, США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.

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