Politico: США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS

Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн, как ожидается, объявление об этом сделает Белый дом во вторник, 12 марта.

© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton

Об этом сообщают источники американской газеты Politico. В новый пакет военной помощи войдут также дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и снаряды GMLRS. Как сообщал NBC, США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.