NBC: США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать армии Украины более дальнобойные ракеты ATACMS, которые смогут достигать Крыма, сообщили источники телеканала NBC.

Телеканал напоминает, что в конце прошлого года США начали поставлять Украине тактические ракетные системы более старого образца и средней дальности. Теперь Вашингтон склоняется к отправке Киеву версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар вглубь Крымского полуострова, говорится в сообщении.

Сейчас финансирование поставок оружия на Украину остаётся под вопросом из-за позиции республиканцев в конгрессе. Представители Пентагона заявили телеканалу, что у ВС США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их на Украину без выделения средств на пополнение запасов. Собеседники также не исключили, что администрация Байдена может попросить союзников США предоставить Украине подобные вооружения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном попросил Вашингтон передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полёта более 300 км.