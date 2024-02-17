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Кулеба попросил США передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном попросил Вашингтон передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полёта более 300 км.
Кулеба попросил США передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км
  • AP
  • © Thomas Kienzle

Он подчеркнул, что попросил американскую сторону передать ВСУ боеприпасы, средства ПВО и дальнобойное оружие.

«Я привёл аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более км», — написал Кулеба в соцсетях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США.

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