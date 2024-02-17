Кулеба попросил США передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км
- AP
- © Thomas Kienzle
Он подчеркнул, что попросил американскую сторону передать ВСУ боеприпасы, средства ПВО и дальнобойное оружие.
«Я привёл аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более км», — написал Кулеба в соцсетях.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США.