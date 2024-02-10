Зеленский заявил, что не смог договориться с США о поставках ракет ATACMS

Владимир Зеленский не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США.

«Сегодня же встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов... Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — сообщил он в своём Telegram.

Ранее американский журнал Foreign Affairs в статье под заголовком «Как Россия остановила продвижение Украины» назвал сомнительными оправдания провала ВСУ «недостатком оружия».

При этом в CNN отмечали, что прекращение помощи США повлияет на «дальнобойные» способности ВСУ.