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Зеленский заявил, что не смог договориться с США о поставках ракет ATACMS

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Владимир Зеленский не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США.

«Сегодня же встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов... Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — сообщил он в своём Telegram.

Ранее американский журнал Foreign Affairs в статье под заголовком «Как Россия остановила продвижение Украины» назвал сомнительными оправдания провала ВСУ «недостатком оружия».

При этом в CNN отмечали, что прекращение помощи США повлияет на «дальнобойные» способности ВСУ.

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