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CNN: прекращение помощи США повлияет на «дальнобойные» способности ВСУ

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Прекращение американской помощи Украине повлияет на возможности ВСУ наносить удары дальнобойными вооружениями по Крыму и в Чёрном море, в том числе с помощью тактических ракет ATACMS, сообщает CNN.
CNN: прекращение помощи США повлияет на «дальнобойные» способности ВСУ
  • AP

В таком случае Украина потеряет способность проводить некоторые «громкие операции», считают американские чиновники, на которых ссылается телеканал.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и по принятию мер в иммиграционной политике.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

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