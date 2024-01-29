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Foreign Affairs назвал сомнительными оправдания провала ВСУ «недостатком оружия»

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Недостаток американского вооружения в руках украинских военных — это сомнительное объяснение провала ВСУ на поле боя, пишет американский журнал Foreign Affairs в статье под заголовком «Как Россия остановила продвижение Украины».
Foreign Affairs назвал сомнительными оправдания провала ВСУ «недостатком оружия»
  • AP
  • © Libkos

Как напоминает издание, например, самолёты F-16 представляют собой платформу 46-летней давности, которая не выживет в условиях противовоздушной обороны Украины, — США и другие страны НАТО заменяют их более совершенными истребителями F-35 именно потому, что F-16 «слишком уязвим».

Ракеты ATACMS, в свою очередь, позволили бы Украине поражать цели «в глубине» России, особенно в Крыму, и это, в частности, «снизило бы эффективность российской логистической системы», уверены авторы, однако у любого оружия есть средства противодействия, и «русские уже доказали, что умеют противостоять наведению GPS». Свою эффективность утратила и ракетная система HIMARS, отмечает журнал.

Кроме того, Foreign Affairs отметил, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.

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