RT в Telegram
Подпишись

FA: Киев не в состоянии использовать Leopard из-за неспособности обслужить их

Короткая ссылка
Журнал Foreign Affairs заявляет, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.
FA: Киев не в состоянии использовать Leopard из-за неспособности обслужить их
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Из менее чем 100 Leopard 2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что эффективность Leopard 2 в бою зависит от координации между пехотой, артиллерией и инженерными войсками, а также от наличия обширной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», — констатировало издание.

Ранее колумнист газеты The Washington Post Ишан Тарур заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить