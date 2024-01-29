Журнал Foreign Affairs заявляет, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.

«Из менее чем 100 Leopard 2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что эффективность Leopard 2 в бою зависит от координации между пехотой, артиллерией и инженерными войсками, а также от наличия обширной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», — констатировало издание.

Ранее колумнист газеты The Washington Post Ишан Тарур заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.