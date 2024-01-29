Колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.

В своей статье «Надежды Украины на победу над Россией ускользают» он пишет, что, вероятно, западные страны уже безвозвратно упустили свой лучший шанс дать Украине возможность победить.

«Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины», — отметил автор.

Ранее испанская газета ABC писала, что неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Владимира Зеленского в отчаяние.