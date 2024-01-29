В WP заявили об отчаянии власти Украины из-за упущенных шансов на победу
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В своей статье «Надежды Украины на победу над Россией ускользают» он пишет, что, вероятно, западные страны уже безвозвратно упустили свой лучший шанс дать Украине возможность победить.
«Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины», — отметил автор.
Ранее испанская газета ABC писала, что неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Владимира Зеленского в отчаяние.