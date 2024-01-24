Неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Владимира Зеленского в отчаяние. Такую информацию приводит испанская газета ABC.

По данным издания, ряд СМИ пытаются преподнести инициативы Зеленского, представленные единичными и рассредоточенными действиями, в качестве возможностей, которых на Украине нет.

В статье также указывается, что Зеленский пытается предотвратить перекрытие конфликта на Украине другими международными проблемами. При этом, как считает автор публикации, у России больше шансов на успех.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что помощь Киеву ведёт лишь к нищете и смерти.