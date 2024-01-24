Вице-спикер парламента Словакии Блага: помощь Киеву ведёт лишь к нищете и смерти
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
При этом, по мнению Благи, гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Киеву.
«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведёт, только к нищете и смерти», — сказал вице-спикер.
Ранее в МИД Украины заявили, что ВСУ защищают Словакию от вторжения России.
Также вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта.