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Вице-спикер парламента Словакии Блага: помощь Киеву ведёт лишь к нищете и смерти

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что помощь Украине не ведёт ни к чему, кроме нищеты и смерти.

Об этом он написал в своём Telegram-канале

При этом, по мнению Благи, гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Киеву.

«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведёт, только к нищете и смерти», — сказал вице-спикер.

Ранее в МИД Украины заявили, что ВСУ защищают Словакию от вторжения России.

Также вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта.

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