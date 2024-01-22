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В МИД Украины заявили, что ВСУ защищают Словакию от вторжения России

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В МИД Украины в ответ на высказывания словацкого премьера Роберта Фицо об украинском конфликте заявили, что ВСУ ведут боевые действия, чтобы защитить в том числе Словакию от якобы наступления армии России на Европу.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина таким образом защищает Словакию от вторжения, пишет «СТРАНА.ua».

«Украина и партнёры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края», — сказал украинский дипломат.

Как ранее отмечал Роберт Фицо, сдача территорий остаётся единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт.

Для разрешения проблемы нужно найти «какой-то компромисс», а если киевские власти считают, что Россия «покинет Крым, Донбасс и Луганск», то это «нереалистично», заявил политик.

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